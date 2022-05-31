Edirne'de 25 bin 100 adet kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de 25 bin 100 adet kaçak makaron ele geçirildi

31.05.2022 13:47
Edirne'de 25 bin 100 adet kaçak makaron ele geçirildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından 25 bin 100 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından 25 bin 100 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Atalar Caddesi'nde şüpheliler M.G ve G.G.'ye ait iş yeri ve deposunda arama yaptı. Aramada, adreste ve depolarda 25 bin 100 adet doldurulmuş içime hazır tütün ele geçirildi. Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan işlem yapıldı. - EDİRNE

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Kocaeli'de 1 milyon 250 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi Kocaeli'de 1 milyon 250 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi 56 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi 56 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de 25 bin 100 adet kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
19:35 Üzeri sıfır otomobil yüklü TIR'ın dorsesinin lastikleri aniden alev aldı
19:32 Kastamonu'da fındık büyüklüğünde yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, alkollü içeceklere gelen zamlara tepki gösterenler hakkında konuştu: Aç geziyorlar ama rakı, bira almaktan geri durmuyorlar
19:23 Trabzon'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sel ve taşkın tatbikatına ilişkin test amaçlı bildirimler gönderileceğini açıkladı
19:20 70 yaşındaki adamı sundurma kısmında gören vatandaşlar intihar sandı, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
19:13 Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
18:12 Prosedür gereği Silivri Cezaevi'ne gönderilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tahliye edildi
18:06 Bebek'te cinsel ilişkiye giren çift hakkında konuşan Aynur Aydın: Kadın sanatçılara yasaklar getireceğinize şunlara çözüm bulun
18:03 Un fiyatlarına yüzde 53 zam geliyor! Ekmeğin fiyatı 5 TL'yi geçecek
17:19 Dev timsah, çantada keklik sanıp anne su samuru ve yavrularına saldırdı! Sonra olanları kimse tahmin edemiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 19:49:26. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de 25 bin 100 adet kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement