Son Dakika Haberleri: Edirne'de 252 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Edirne'de 252 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 252 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 252 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

Edirne'de 252 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 252 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.


İpsala ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köyler ve tren garında yapılan denetimlerde Filistin, Suriye, Mısır, Pakistan, İran ve Afganistan uyruklu 252 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Piyade, Edirne, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:04 Kaynak: AA
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