Son Dakika Haberleri: Edirne'de 257 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Edirne'de 257 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 257 düzensiz göçmen yakalandı

7 saat önce

Edirne'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 257 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Edirne'de 257 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 257 düzensiz göçmen gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Enez, İpsala ve Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerde yapılan denetimlerde, Fas, Irak, Pakistan, Afganistan, Filistin ve Suriye uyruklu 257 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Piyade, Edirne, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:32 Kaynak: AA
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