Son Dakika Haberleri: Edirne'de 26 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de 26 Düzensiz Göçmen Yakalandı

30 dakika önce

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 26 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 26 düzensiz göçmen yakalandı.


Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut askerleri, sınırdan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.


Uzunköprü ilçesine bağlı Eskiköy'de yapılan denetimlerde, Filistin, Suriye, Cezayir ve Fas uyruklu 26 düzensiz göçmen yakalandı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:07 Kaynak: AA

Edirne Jandarma Komutanlığı, Edirne, Güncel
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