Edirne'de 26 Düzensiz Göçmen Yakalandı
30 dakika önce
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 26 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne
'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 26 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne Jandarma Komutanlığı
ekipleri ve hudut askerleri, sınırdan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. Uzunköprü
ilçesine bağlı Eskiköy
'de yapılan denetimlerde, Filistin
, Suriye
, Cezayir
ve Fas
uyruklu 26 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:07 Kaynak: AA
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