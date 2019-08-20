Edirne'de 268 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 268 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:02 Kaynak: AA
'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 268 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade
Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti. Enez
, İpsala
, Uzunköprü
, Lalapaşa
, Meriç
ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Irak
, Afganistan
, İran
, Filistin
, Cezayir
, Bangladeş
, Pakistan
ve Suriye
uyruklu 268 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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