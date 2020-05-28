Edirne'de 28 camide cuma namazı kılınacak - Son Dakika

Edirne'de 28 cami ve mescitte cuma namazı kılınacak.

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'de yarın kılınacak cuma namazıyla 26 cami ile 2 mescidin cemaatiyle buluşacağını söyledi.

Cuma namazının sadece avlusu olan camilerde kılınacağını belirten Üzüm, namazın alınan tedbirler nedeniyle cami içinde kılınmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Namaz esnasında sosyal mesafeye özen gösterileceğini söyleyen Üzüm, şunları kaydetti:

"Yarın Selimiye ve Üç Şerefeli başta olmak üzere; 2. Beyazıt, Beylerbeyi, Darülhadis, Fatih, Gazimihal, Hacı İlbey, Hacılar Ezanı, Hasan Sezai Dergahı, Hoca Ahmet Yesevi, Mevlana, Kapıkule Fatih Sultan, Karaağaç Yeni, Lalaşahin Paşa, Lari Çelebi, Muradiye, Sanayi, Sitti Sultan, Süle Çelebi, Şeyh Çelebi, Taşlık, Toki, Yavuz Selim, Yeşilce, Yıldırım Beyazıt camileri ile Trakya Üniversitesi ve Tarım Açık Cezaevi mescitlerinde cuma namazı eda edilecek. Tüm vatandaşlarımızdan kendi bireysel seccadeleriyle camiye gelmelerini rica ediyoruz."