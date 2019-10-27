Edirne'de 28 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 12:28 Kaynak: AA
Edirne'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri Yenice köyünde yaptıkları kontrolde bir minibüsü durdurdu.
Minibüste Afganistan uyruklu 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresine gönderildi.
Minibüsün sürücüsü Z.A. gözaltına alındı.
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