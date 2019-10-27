Son Dakika Haberleri: Edirne'de 28 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Edirne'de 28 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 28 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Edirne'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 28 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri Yenice köyünde yaptıkları kontrolde bir minibüsü durdurdu.

Minibüste Afganistan uyruklu 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresine gönderildi.

Minibüsün sürücüsü Z.A. gözaltına alındı.

Jandarma, Yenice, Edirne, Enez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 12:28 Kaynak: AA
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