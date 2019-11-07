Edirne'de 28 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası Havsa ilçesinde bir kamyoneti durdurdu.

Kamyonette, 28 düzensiz göçmen ile bunlara organizatörlük yaptığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerindeki 8 sahte nüfus cüzdanı ile araçtaki bota el konuldu.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.