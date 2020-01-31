Edirne'de 28 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 28 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

EDİRNE'de polis ekiplerinin takibi sonucu durdurulan minibüs ve kamyonetteki 28 kaçak göçmen yakalandı, sürücüler gözaltına alındı.

Edirne'de 28 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

EDİRNE'de polis ekiplerinin takibi sonucu durdurulan minibüs ve kamyonetteki 28 kaçak göçmen yakalandı, sürücüler gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine takip ettikleri ticari kamyonetleri Havsa ilçesinde durdurdu. Yapılan kontrol sırasında ise bir minibüs 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekiplerinin kovalaması sonrası durdurulan minibüs ile kamyonette yapılan aramalarda Pakistan, Afganistan, Suriye, Eritre ve Gürcistan uyruklu 28 kaçak göçmen yakalandı. Araçlardaki aramada şişme lastik botlar da bulundu. Gözaltına alınan araç sürücüleri, K.Ö., H.G. ve H.Ç. ile ilgili soruşturma sürüyor.


Emniyet Müdürlüğü, Havsa, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:09 Kaynak: DHA
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