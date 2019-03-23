Edirne'de 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 29 düzensiz göçmen yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Keşan Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobillerde arama yaptı. Araçlarda Sri Lanka ve Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı.



Gözaltına alınan sürücülerden E.K tutuklandı, A.A adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Jandarma, Havsa ilçesi yakınlarında bir minibüste yaptığı aramada ise Filistin, Mısır, Lübnan ve Suriye uyruklu 19 düzensiz göçmen yakaladı.



Gözaltına alınan sürücü O.T çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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