Edirne'de 29 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de 29 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Edirne'de 29 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ı gitmek isteyen 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 29 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ı gitmek isteyen 29 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Z.Ç. yönetimindeki bir aracı Keşan- Malkara kara yolunda durdurdu.

Kontrollerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek istedikleri belirlenen Eritre, Filistin, Irak, Suriye ve Mısır uyruklu 4'ü çocuk 5'i kadın 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan sürücü M.Z.Ç. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yunanistan, Malkara, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:12 Kaynak: AA
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