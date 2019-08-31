Son Dakika Haberleri: Edirne'de 29 kaçak göçmen yakalandı
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Edirne'de 29 kaçak göçmen yakalandı

3 saat önce

Edirne'de, Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir minibüs içerisinden 29 kaçak göçmen çıktı.

Edirne'de 29 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'de, Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir minibüs içerisinden 29 kaçak göçmen çıktı.


Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan hareket ederek Edirne'ye göçmen ticareti yapmak için bir minibüs geleceği bilgisi üzerine Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Titiz çalışmaların neticesinde polis ekipleri, söz konusu aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan kontrollerde araçtan 29 kaçak göçmen çıktı. Araç sürücüsü ve 29 kaçak göçmen gözaltına alındı. Göçmenler tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - EDİRNE

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Edirne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:03 Kaynak: İHA
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