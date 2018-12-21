Son Dakika Haberleri: Edirne'de 292 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de 292 Düzensiz Göçmen Yakalandı

3 saat önce

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmaya çalışan 292 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 292 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmaya çalışan 292 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut askerleri, sınırdan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.

Enez, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı Bosnaköy ve Orhaniye köylerinde yapılan denetimlerde Filisitin, Cezayir, Libya, Sri Lanka, Fas, Somali ve Afganistan uyruklu 292 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:43 Kaynak: AA

Edirne Jandarma Komutanlığı, Edirne, Güncel
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