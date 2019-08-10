Edirne'de 3,6 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesinde Richter ölçeğine göre, 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:57 Kaynak: DHA
EDİRNE'nin Lalapaşa
ilçesinde Richter ölçeğine göre, 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Lalapaşa ilçesine bağlı Yünlüce köyü yakınları olarak saptadığı deprem, saat 09.39'da meydana geldi. Yerin 20,13 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
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ve Deprem Araştırma Enstitüsü
ise depremin merkez üssünü, kent merkezine bağlı Büyükisamilece köyü, büyüklüğünü ise 3,4 olarak açıkladı.
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