Edirne'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kapıkule Sınır Kapısı'na giden Bulgaristan uyruklu Antonı Panayotov T'nin kullandığı CB187BA plakalı tır, Atatürk Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Gamze K. idaresindeki 22 AAK 837 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kadın sürücü yönetimindeki araç da 22 EC 435 plakalı otomobile vurdu.
Kazada yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Tır sürücüsünün, alkollü olduğu öğrenildi.
Bu arada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını olay yerinde öğrenen Gamze K. hastaneye götürüldü.
Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
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