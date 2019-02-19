Edirne'de 3 Ceset Bulundu

Edirne'de, jandarma ve hudut askerlerince farklı gün ve alanlarda düzensiz göçmenlere ait olduğu değerlendirilen 3 ceset bulundu.

Edirne'de, jandarma ve hudut askerlerince farklı gün ve alanlarda düzensiz göçmenlere ait olduğu değerlendirilen 3 ceset bulundu.



Alınan bilgiye göre, jandarma ve hudut askerlerince farklı günlerde, biri İpsala'ya bağlı Paşaköy köyünde Meriç Nehri yakınlarında baraka içerisinde, diğeri yazlık sedde kenarında donmuş erkek cesedi, Meriç ilçesine bağlı Yenicegörece köyünde de Ergene Nehri'nde fiziki özellikleri belli olmayan, kemikleri kalmış vaziyette ceset bulundu.



Düzensiz göçmenlere ait olduğu değerlendirilen cesetler, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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