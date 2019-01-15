Edirne'de 3 Erkek Cesedi Bulundu

Edirne
'nin İpsala
ve Meriç
ilçelerinde düzensiz göçmenlere ait olduğu değerlendirilen 3 erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, İpsala ilçesine bağlı Paşaköy
köyünde 2. Hudut Dikili
Karakol Komutanlığı ekipleri, Meriç Nehri kenarında 30 - 35 yaşlarında erkek cesedi buldu.
Meriç'e bağlı Küplü
ilçesinde de nehir kenarında 25 yaşlarında 2 erkek cesedi daha bulundu.
Düzensiz göçmenlere ait olduğu düşünülen cesetler cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, İstanbul Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi.
Son cesetlerle beraber Aralık
ayından bu yana sınırda düzensiz göçmenlere ait 8 ceset bulunmuş oldu,
Kişilerin, donarak öldükleri tahmin ediliyor.