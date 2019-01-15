Son Dakika Haberleri: Edirne'de 3 Erkek Cesedi Bulundu

Edirne'de 3 Erkek Cesedi Bulundu

1 saat önce

Edirne'nin İpsala ve Meriç ilçelerinde düzensiz göçmenlere ait olduğu değerlendirilen 3 erkek cesedi bulundu.

Edirne'de 3 Erkek Cesedi Bulundu, System.String[]
Edirne'nin İpsala ve Meriç ilçelerinde düzensiz göçmenlere ait olduğu değerlendirilen 3 erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, İpsala ilçesine bağlı Paşaköy köyünde 2. Hudut Dikili Karakol Komutanlığı ekipleri, Meriç Nehri kenarında 30 - 35 yaşlarında erkek cesedi buldu.

Meriç'e bağlı Küplü ilçesinde de nehir kenarında 25 yaşlarında 2 erkek cesedi daha bulundu.

Düzensiz göçmenlere ait olduğu düşünülen cesetler cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Son cesetlerle beraber Aralık ayından bu yana sınırda düzensiz göçmenlere ait 8 ceset bulunmuş oldu,

Kişilerin, donarak öldükleri tahmin ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:52 Kaynak: AA

İpsala, Meriç, Edirne, Güncel
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