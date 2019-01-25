Son Dakika Haberleri: Edirne'de 3 Fetö Şüphelisi Yakalandı

Edirne'de 3 Fetö Şüphelisi Yakalandı

3 saat önce

EDİRNE'nin Havsa ilçesinde polis tarafından durdurulan iki araçta yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 3 FETÖ şüphelisi yakalanarak, gözaltına alındı.

Edirne'de 3 Fetö Şüphelisi Yakalandı, System.String[]
EDİRNE'nin Havsa ilçesinde polis tarafından durdurulan iki araçta yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 3 FETÖ şüphelisi yakalanarak, gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Havsa ilçesi Dörtyol ışıklarda şüphe üzerine iki aracı durdurdu. Araçlarda, Afganistan uyruklu kaçak göçmenlerin yanı sıra FETÖ soruşturması kapsamında dosyaları bulunan V.A., O.T. ve N.M. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:51 Kaynak: DHA

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