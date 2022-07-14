Edirne'de 3 gündür kayıp kişinin cansız bedeni bulundu

EDİRNE - Edirne'nin İpsala ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni, şehir merkezinde sulama kanalında bulundu.

İpsala ilçesi merkezinde sulama kanalında ceset gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Jandarma ve polis ekipleri cesedin çıkarılması için AFAD'dan yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sonucunda ceset kıyıya çıkarıldı. Cesedin 3 gündür kayıp olan Hüseyin Adalıoğlu'na ait olduğunu belirlediler. Kendisinden 3 gündür haber alınamayan Hüseyin Adalıoğlu'nun cansız bedeni otopsi için adli tıp morguna gönderildi.

Jandarma ve polisin olayla ilgili başlattıkları incelemeler devam ediyor.