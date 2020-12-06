Edirne'de 3 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de 3 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
06.12.2020 16:33
Edirne'nin Keşan ilçesinde 3 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde 3 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Yukarı Zaferiye Mahallesi Sebat Sokak'taki Ali Paşa Halk Çarşısı'nda bulunan 3 iş yerinden dizüstü bilgisayar ile para çalındı.
İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, şüpheli C.K'yi gözaltına aldı, çalınan 3 bilgisayarı ele geçirerek sahiplerine teslim etti.
Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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