Edirne'de 3 katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Edirne'de 3 katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

24.09.2022 13:28
Edirne'de 3 katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

Edirne'de 3 katlı ahşap binada çıkan yangın hasara neden oldu.

Edirne'de 3 katlı ahşap binada çıkan yangın hasara neden oldu.

Dilaverbey Mahallesi İzmir Caddesi'ndeki binanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı.

Evde bulunan Selma Baraz (68) komşularından kendisini kurtarmaları için yardım istedi. Bu sırada olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Baraz ve evinde beslediği köpeği mahalle sakinlerinin yardımıyla evden çıkmayı başardı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın evde hasara yol açtı.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Edirne, İzmir, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Edirne'de 3 katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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