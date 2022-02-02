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Edirne'de "3 Nehir 1 Şehir Projesi" çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Edirne'de "3 Nehir 1 Şehir Projesi" çalışmaları devam ediyor

02.02.2022 14:38
Edirne'de "3 Nehir 1 Şehir Projesi" çalışmaları devam ediyor

Edirne Çevre Vakfı Müdürü Ali Eraslan, 3 Nehir 1 Şehir Projesi'ne ilişkin çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Edirne Çevre Vakfı Müdürü Ali Eraslan, 3 Nehir 1 Şehir Projesi'ne ilişkin çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Eraslan, yaptığı yazılı açıklamada, açıklamayı proje ile alakalı karalama niteliğinde sosyal medyada paylaşılan hayal ürünü olarak senaryolaştırılmış yazılara ilişkin yaptığını belirtti.

3 Nehir 1 Şehir Projesi iş akışının zamanında ve eksiksiz devam ettiğini aktaran Eraslan, "Şantiye kurulum, inşaat alanı kazıları, zemin sertleştirme etapları tamamlanmıştır. Tesis, hidrolik ve lastik set montaj elemanları bitirilmiş ve kalıp, demi donatı işçiliğine geçilecek hale gelmiştir. Yine bu kapsamda kurulumu tamamlanan beton santralimizden beton anlaşması yapılmış ve yarı fiyattan beton temin edilerek santralin kurulum maliyetinin kendi kendine amorti edilmesi sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kiralama hizmet alımı ile çimento, elektrik ve lojistik işlerinin kendi teknik personelleri nezaretinde zemin sertleştirilmesi işi yapıldığını belirten Eraslan, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 7 firma teklif vermiş ve ekonomik olarak en düşük teklif veren firmaya araç temini için süre verilmiştir. Araçların zamanında inşaat sahasına temini sağlanmadığından firma ile sözleşme dahi imzalanmamıştır.

Çevre Koruma Vakfı ve Ticari İşletmesinde yapılan işlerde hiçbir konuda fiyat farkı uygulaması yapılmamaktadır. Yapmış olduğumuz projelerde yaklaşık maliyetlerin yarısı hatta üçte biri fiyatına işlerimiz tamamlanmaktadır."

Eraslan, proje maliyetlerinin en aza indirilerek yapıldığını ifade etti.

Projenin yapımına devam edileceğini belirten Eraslan, şu bilgileri aktardı:

"Projeye inancımız tamdır. Kötü niyetli insanların tavrı bu projeyi hayata geçirmemize mani olmayacaktır. Ülkemiz zor bir dönemden geçerken böyle vatana ve milletimize fayda sağlayacak bir projenin karalanmaya çalışılmasını, vatandaşlarımızın yanlış bilgilendirilmeye çalışılmasını, üzerine senaryolar geliştirilmesini, projenin önemsizleştirmeye çalışılmasını ve hayal ürünü kurgular yapılmasını tasvip etmiyoruz.Bu tarz paylaşımlar Edirneli vatandaşlarımıza olan hizmet etme düsturumuzu daha fazla tetiklemekte ve azmimizi de arttırmaktadır."

Eraslan, projenin 6 yıldan daha kısa sürede kendi maliyetini amorti edeceğini kaydetti.

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Tragger, İnşaat, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de '3 Nehir 1 Şehir Projesi' çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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