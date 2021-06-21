Üye Girişi
EDİRNE'DE '3 NEHİR 1 ŞEHİR PROJESİ'NİN TEMELİ ATILDI - Son Dakika

EDİRNE'DE '3 NEHİR 1 ŞEHİR PROJESİ'NİN TEMELİ ATILDI

21.06.2021 15:15

EDİRNE Valiliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğiyle Meriç Nehri boyunca hayata geçirilecek '3 Nehir 1 Şehir Projesi'nin temeli törenle atıldı.

EDİRNE Valiliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğiyle Meriç Nehri boyunca hayata geçirilecek '3 Nehir 1 Şehir Projesi'nin temeli törenle atıldı. Millet Bahçesi, bisiklet ve yürüyüş yolları ile çevre düzenlemesi gibi detayları da barındıran projenin temel atma töreninde konuşan Vali Ekrem Canalp, nehir üzerinde kurulacak Arşimet türbinlerinin ürettiği elektrikten gelen gelirin, maddi imkanları olmayanlar için kullanılacağını söyledi.

Edirne'ye mart ayında gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Meriç Nehri kenarında yapımına başlanacağını duyurduğu '3 Nehir 1 Şehir Projesi' için temel atma töreni düzenlendi. Bisiklet ve yürüyüş yolları, elektrik üretilecek Arşimet türbinleri, çevre düzenlemesini ve Millet Bahçesi gibi düzenlemenin yapılacağı projenin temel atma törenine Vali Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve davetliler katıldı.

BAŞKAN GÜRKAN: YAPILABİLECEĞİNE İNANMAMIŞTIM

Belediye Başkanı Gürkan, daha önce kentte görev yapan belediye başkanları ve valilerden kimsenin bu projeyi başaramadığına dikkat çekerek, Vali Canalp'i tebrik etti. Gürkan, "2 yıl önce değerli valimizle konuşurken, böyle bir proje yapmak istediğini söyledi. Meriç Nehri'nin kentli ile kente gelen milyonlarca turist ile buluşturulması gerektiğini arzu ettiğini söyledi. Ben de ona geçmişi anlattım. Dedim, 'Yapamazsınız'. 'Neden' dedi. Çünkü geçmişte kimse yapamadı. Ben yapamadım, benden önceki valiler yapamadı, milletvekilleri yapamadı kimse yapamadı. 'Ben yaparım' dedi. Kırmamak için 'Hayırlısı olsun o zaman' dedim ama Allah şahit inanmamıştım. Şimdi bugün geldiğimiz noktada böyle önemli bir günde bu duygularımı sizinle paylaşmak istedim. Sayın valim; Edirnelinin geçmişten günümüze özlemi olan, hele hele son 50 yılda herkesin bir şekilde proje yapıp hayata geçiremediği bir alanda başarılı oldunuz. Sizleri, hem Edirne halkının temsilcisi belediye başkanı olarak hem de Edirne'de doğmuş, büyümüş Edirneli olarak kalben tebrik ediyorum, şükranlarımı arz ediyorum. Bu projenin kent yaşamı için ne kadar değerli olduğunu bittikten sonra daha da fark edeceğiz" dedi.

VALİ CANALP'E 'FAHRİ HEMŞEHRİLİK'

Edirne'nin 25 Kasım 1922'de kutlayacağı Kurtuluş Bayramı'nda verilmek üzere Belediye Meclisi'nde Vali Ekrem Canalp'e fahri hemşehriliği de önereceğini kaydeden Başkan Gürkan, "25 Kasım 2021'de kutlanacak 99'uncu kurtuluş yıl dönümümüzde sayın valimiz Ekrem Canalp'i Edirne'nin fahri hemşehrisi yapılması kararını Edirne Belediye Meclisi'ne önereceğim kararını şimdiden duyurmak isterim. Meclis üyelerimizin de buna oy birliğiyle destek vereceğinden eminim. Edirne'mizin fahri hemşehrisi Ekrem Canalp'e tekrar Edirne'ye tamamı ile hoş geldiniz diyor, projemizin Edirne'ye hayırlısı olmasını diliyorum" diye konuştu.

VALİ CANALP: PROJE YEŞİL ENERJİ ÜRETECEK

Vali Ekrem Canalp de projenin kendi içinde birçok ilki barındırdığını belirterek, "Bu proje kendi kategorisi içinde dünyada lastik savaklı baraj projelerinde dünya şampiyonu. Şu ana kadar Çinlilerin yapmış olduğu 120 metrelik bir projede var ama bu kıyından diğer kıyıya 210 metre 70'er metrelik, 3 bölüm halinde lastik savağıyla bu proje dünya şampiyonu. Bu dünya şampiyonluğu Edirne'ye yakıştı. İkinci olarak 3 nehrin etrafındaki 30 kilometrelik kesintisiz bisiklet yollarıyla da en fazla bisiklet yoluna sahip olan dünyadaki en uzun bisiklet şampiyonluğu da Edirne'nin oldu bu da Edirne'ye çok yakıştı. Bu projenin üçüncü heyecan veren kısmı çevreci bir proje olmasıdır. Bir defa bu proje yeşil enerji üretecek. Üreteceği enerjiyi hiçbir şekilde atmosfere, gezegenimize, dünyamıza zarar vermeden enerji üretecek bir proje olacak" dedi.

'ARŞİMET TİRBÜNLERİ MADDİ İMKANI OLMAYANLAR İÇİN DÖNECEK

Projenin uygulayacağı alanın da artık Türkiye'de bakanlıklar nezdinde ve Edirne nezdinde 'nitelikli koruma alanı' ilan edildiğini kaydeden Vali Canalp, ayrıca kurulan Arşimet türbinlerinden gelecek gelirin de maddi imkanları olmayanlar için döneceğini söyledi. Canalp, "Daha önceki zamanlarda Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından kiracı olarak kullanılan valiliğimize bitişik 4 katlı binamız vardı. Bu binayı Şehir Gönüllüleri Vakfı'nın karargahı haline getiriyoruz. Vakfımızı da kurmuş bulunuyoruz. Bu vakfın amaçlarından bir tanesi, gönüllü olarak Edirnelilere hizmet etmek isteyenler için açık platform olacak. Ana ekseni, fakir fukara, garip guraba kim varsa bir şekilde devlet kurumlarına ulaşamayan kim varsa işi gücü bu şekilde bu insanları aramak ve bulmak olacak. Peki vakıfla bu projenin ortak amacı nerede olacak? Bu proje kendi kendini finanse eden bir proje. 14 Arşimet türbinleri döndükçe, elektrik üretildikçe, üretilen elektriğinden satılmasından para kazanacak. Bu yaklaşık 6 yıllık periyot olacak. Bu 6 yıllık periyotta bu Arşimet türbinlerinden bir tanesi bu vakıf için dönecek. 6 yıl sonra projenin kredisi tamamlanmış olacak, o zaman 14 türbin de vakıf için Edirne'nin fakir fukarası için dönecek" diye konuştu.

AK Parti Edirne Milletvekili Aksal ise projenin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu da Edirne'nin nehirlerinin tanıtılması için projenin çok önemli olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından projenin başlayacağı alanda temel atma töreni gerçekleştirildi.

EDİRNE'DE '3 NEHİR 1 ŞEHİR PROJESİ'NİN TEMELİ ATILDI
EDİRNE'DE '3 NEHİR 1 ŞEHİR PROJESİ'NİN TEMELİ ATILDI
EDİRNE'DE '3 NEHİR 1 ŞEHİR PROJESİ'NİN TEMELİ ATILDI
EDİRNE'DE '3 NEHİR 1 ŞEHİR PROJESİ'NİN TEMELİ ATILDI
EDİRNE'DE '3 NEHİR 1 ŞEHİR PROJESİ'NİN TEMELİ ATILDI
EDİRNE'DE '3 NEHİR 1 ŞEHİR PROJESİ'NİN TEMELİ ATILDI
EDİRNE'DE '3 NEHİR 1 ŞEHİR PROJESİ'NİN TEMELİ ATILDI
EDİRNE'DE '3 NEHİR 1 ŞEHİR PROJESİ'NİN TEMELİ ATILDI
EDİRNE'DE '3 NEHİR 1 ŞEHİR PROJESİ'NİN TEMELİ ATILDI
EDİRNE'DE '3 NEHİR 1 ŞEHİR PROJESİ'NİN TEMELİ ATILDI
EDİRNE'DE '3 NEHİR 1 ŞEHİR PROJESİ'NİN TEMELİ ATILDI
EDİRNE'DE '3 NEHİR 1 ŞEHİR PROJESİ'NİN TEMELİ ATILDI

Ekrem Canalp, Meriç Nehri, Bisiklet, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE'DE '3 NEHİR 1 ŞEHİR PROJESİ'NİN TEMELİ ATILDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beklenen Türk CS:GO takımı kuruluyor! Woxic, müjdeyi sosyal medyadan duyurdu 15:49 Beklenen Türk CS:GO takımı kuruluyor! Woxic, müjdeyi sosyal medyadan duyurdu Diego Costa, Beşiktaş'a söz verdi! Arap kulübünden gelen astronomik teklifi reddetti 15:36 Diego Costa, Beşiktaş'a söz verdi! Arap kulübünden gelen astronomik teklifi reddetti Esenyurt'taki polis karakolunda ölen güvenlik amirinin son görüntüleriyle ilgili Başsavcılık açıklama yaptı 15:29 Esenyurt'taki polis karakolunda ölen güvenlik amirinin son görüntüleriyle ilgili Başsavcılık açıklama yaptı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gelecek seçim için tahmin yaptı: Yüzde 60'ın üstünde oy alacağız 15:25 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gelecek seçim için tahmin yaptı: Yüzde 60'ın üstünde oy alacağız Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor 14:50 Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor 75 bin lirasının iş yerinden çalındı, hırsız bir aylık çalışanı çıktı 14:39 75 bin lirasının iş yerinden çalındı, hırsız bir aylık çalışanı çıktı
Hande Fırat'tan, gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına ilişkin iddiaları yanıtladı: Eşimin durumu zaten iyi 14:22 Hande Fırat'tan, gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına ilişkin iddiaları yanıtladı: Eşimin durumu zaten iyi Telefonu arızalanan tüketici hukuk mücadelesini kazandı! Firma para iadesi yaptı 14:07 Telefonu arızalanan tüketici hukuk mücadelesini kazandı! Firma para iadesi yaptı

Son Dakika Haberleri
15:45 Evini ateşe vererek karısını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı! Dehşet saçan koca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar etti
15:36 Diego Costa, Beşiktaş'a söz verdi! Arap kulübünden gelen astronomik teklifi reddetti
15:35 Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum
15:25 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gelecek seçim için tahmin yaptı: Yüzde 60'ın üstünde oy alacağız
14:56 Erken sevindi, acısı fena çıktı! Kazandığını sanan atlet, hüsrana uğradı
14:51 Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam?
14:49 Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor
14:25 Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu
14:22 Hande Fırat'tan, gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına ilişkin iddiaları yanıtladı: Eşimin durumu zaten iyi
14:20 Milan ile yollarını ayıran Hakan Çalhanoğlu, ezeli rakip Inter'e transfer olacak
Ziraat odası başkanları, fındık fiyatı talebinde bulunmak için Ankara'ya gitmeye hazırlanıyor: En az 30 lira olmalı Ziraat odası başkanları, fındık fiyatı talebinde bulunmak için Ankara'ya gitmeye hazırlanıyor: En az 30 lira olmalı         
15:53
Evini ateşe vererek karısını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı! Dehşet saçan koca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar etti Evini ateşe vererek karısını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı! Dehşet saçan koca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar etti         
15:46
Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum         
15:35
İYİ Partili Lütfü Türkkan'a ait kaçak çiftlik tahliye ediliyor İYİ Partili Lütfü Türkkan'a ait kaçak çiftlik tahliye ediliyor         
15:29
Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam? Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam?         
14:51
Kadın çamaşırı giydirerek fotoğraf çektirmişlerdi! Kadın çamaşırı giydirerek fotoğraf çektirmişlerdi! "Döner Kardeşler" davasında örgüt liderlerinin 60 yıla kadar hapsi istendi         
14:43
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu         
14:25
Milan ile yollarını ayıran Hakan Çalhanoğlu, ezeli rakip Inter'e transfer olacak Milan ile yollarını ayıran Hakan Çalhanoğlu, ezeli rakip Inter'e transfer olacak         
14:21
Şenol Güneş'in İsviçre maçının ardından yaptığı açıklamalara basın mensupları tepki gösterdi Şenol Güneş'in İsviçre maçının ardından yaptığı açıklamalara basın mensupları tepki gösterdi         
13:56
Boş dairede beslediği böceklerden aylık 7 bin TL gelir bekliyor! İmamken görüp merak saldı Boş dairede beslediği böceklerden aylık 7 bin TL gelir bekliyor! İmamken görüp merak saldı         
13:33
Eski günlere yakınız! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var Eski günlere yakınız! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var         
13:29
Yargıtay üyesi Savaş Nemli, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile yemek yemesini açıkladı: Soruşturmadan haberim yoktu Yargıtay üyesi Savaş Nemli, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile yemek yemesini açıkladı: Soruşturmadan haberim yoktu         
13:29
Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti         
13:28
Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı! 6 kişi ahırdan çıkaramadı Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı! 6 kişi ahırdan çıkaramadı         
12:11
ABD Donanması, savaş gemisi patlayıcı tatbikatı yaparken 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı ABD Donanması, savaş gemisi patlayıcı tatbikatı yaparken 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı         
11:22
CHP'li vekilden olay olan iddia: Tarım Kredi Genel Müdürü 11, yardımcısı 5 maaş alıyor CHP'li vekilden olay olan iddia: Tarım Kredi Genel Müdürü 11, yardımcısı 5 maaş alıyor         
10:33
Veyis Ateş'ten, Ahmet Şık'la ilgili bomba iddia: Bakan Soylu ile bir araya gelme arzunu bana dile getirmedin mi? Veyis Ateş'ten, Ahmet Şık'la ilgili bomba iddia: Bakan Soylu ile bir araya gelme arzunu bana dile getirmedin mi?         
08:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2021 15:58:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: EDİRNE'DE '3 NEHİR 1 ŞEHİR PROJESİ'NİN TEMELİ ATILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement