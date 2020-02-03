Edirne'de 3 polis rüşvet iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika

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Edirne'de 3 polis rüşvet iddiasıyla tutuklandı
7 saat önce
EDİRNE'nin Havsa ilçesinde kaçak göçmenlerden rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 polisten 3'ü tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:03 Kaynak: DHA
EDİRNE'nin Havsa ilçesinde kaçak göçmenlerden rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 polisten 3'ü tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı, Havsa ilçesinde görev yapan 4 polis hakkında, mesai saatleri içerisinde yakaladıkları kaçak göçmenlerden rüşvet aldıkları iddiasıyla soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 polis memurundan 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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