Edirne'de 30 dönüm arpa tarlası küle döndü - Son Dakika
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Edirne'de 30 dönüm arpa tarlası küle döndü

18.06.2022 13:23
Edirne'de 30 dönüm arpa tarlası küle döndü

Edirne'de taştan çıkan kıvılcım sebebiyle 30 dönüm arpa tarlası yandı.

Edirne'de taştan çıkan kıvılcım sebebiyle 30 dönüm arpa tarlası yandı.

Edirne bağlı Korucu köyünde çayır biçerken makinanın taşa çarpması sonucu yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına köylülerde müdahale etti. Köylüler traktörleri ile diğer tarlalara sıçramaması için etrafını sürdü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken 30 dönüm arpa ekli tarlalar küle döndü.

Yaklaşık 30 dönüm arpa ekili alanların yangından zarar gördüğünü belirten Onur Esen köyüler birlik içinde yangını söndürdüklerini söyledi.

Vatandaşların eki alanlara dikkat etmesi gerektiğine vurgu yapan Esen "Bazı arkadaşlar sigara içip yolun kenarına atıyorlar. Bizim 1 yıllık emeğimizi çöpe atmayın. Herkes dikkatli olsun. Ateş yakıp söndürmeden gidiyorlar. Lütfen herkes dikkat etsin" dedi.

15 dönüm arpa ekili tarlasını küle döndüğünü söylen yer sahibi "Yangın bizim yeni bağlık tarafından çıktı. Bizim orada 30 dekar arpa ekili idi. Dün makine gitti biçmeye ve arıza yaptı. Bu gün gitti ve yarısını biçti yine arıza yaptı. Komşunun da yulaf tarlası vardı. Yulaflarını biçerken makine taşa çarpıyor ve yangın çıkarıyor. Yangını söndüremediği için yangın büyüyor. Komşular yetişiyor. Traktörlerle yangını çevirdiler. Komşular müdahale etmese yeni bağlık komple yanacak şeklinde konuştu. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de 30 dönüm arpa tarlası küle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de 30 dönüm arpa tarlası küle döndü - Son Dakika
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