Son Dakika Haberleri: Edirne'de 30 Yıllık Muhtar 7. Kez Seçildi

Edirne'de 30 Yıllık Muhtar 7. Kez Seçildi

22 dakika önce

Edirne merkez Babademirtaş Mahallesi'nde 30 yıldır aralıksız muhtarlık yapan Haluk İnağ, 7. kez göreve seçildi.

Edirne'de 30 Yıllık Muhtar 7. Kez Seçildi, System.String[]
Edirne merkez Babademirtaş Mahallesi'nde 30 yıldır aralıksız muhtarlık yapan Haluk İnağ, 7. kez göreve seçildi.

Babademirtaş Mahallesi'nde 7 rakibiyle yarışan 63 yaşındaki Haluk İnağ, seçimlerde aldığı 444 oy ile yeniden muhtar seçildi.

Muhtarlıkta 7. döneme başlamanın gururunu yaşadığını belirten İnağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahalle halkı istediği ve sağlığı el verdiği sürece görevini sürdürmek istediğini söyledi.

Mahallesine hizmet etmek için çalıştığını ifade eden İnağ, "6. dönemi bitirip 7. döneme başladım. 24 Mart 1989 yılında görevime başladım ve o tarihten bu yana aralıksız muhtarlığı sürdürüyorum. Doğup büyüdüğüm mahallemde uzun yıllardır muhtar olarak görev yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu görevi mahalle halkımın istediği sürece devam ettireceğim." dedi.

Muhtarlığın kutsal bir görev olduğunu dile getiren İnağ, şunları kaydetti:

"Muhtar olarak görevimiz resmi kurumlarla vatandaşlarımız arasındaki bağı en iyi şekilde kurmak ve iletişimi sağlamak. Mahallemizin ihtiyacı olduğu şeyleri yaptırmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. 30 yıl içinde çok farklı olaylarla karşılaştım. Kanunun bize verdiği yetkiye dayanarak her zaman en doğru hizmeti vermek için mücadele ettim ve bu mücadelem sürecek.

Elimden gelen hizmeti yapmaya çalışıyorum. Seçildiğim dönemde mahallemizde bir sağlık ocağı yoktu. Yaptığımız girişimler sonucunda mahallemize sağlık ocağı kazandırdık. Yine mahallemizdeki yeşil alan ve çocuk oyun alanlarının genişlemesi için çaba sarf ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:56 Kaynak: AA

Edirne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Gözaltına Alındı Erol Olçok'un Eşi Nihal Olçok'tan İstanbul Seçimleri İçin Sürpriz Çağrı İmamoğlu Medya Patronu Aileleri Tek Tek Sayıp Eleştirdi: Bizi Dünyaya Rezil Etmeyin Son Dakika! Ekrem İmamoğlu, "Sandıkların Yüzde 95'i Sayıldı" Deyip Son Durumu Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 14:18:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de 30 Yıllık Muhtar 7. Kez Seçildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]