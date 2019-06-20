Edirne'de 307 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 307 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:53 Kaynak: AA
'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 307 düzensiz göçmen yakalandı.
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Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. Meriç
, İpsala
ve Uzunköprü
ilçeleri ile sınır köylerinde yapılan denetimlerde Pakistan
, Fas
, Tunus
, Venezuela
, Somali
, İran
, Cezayir
, Suriye
, Irak
, Afganistan
, Mısır
ve Bangladeş
uyruklu 307 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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