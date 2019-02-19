Edirne'de 308 Düzensiz Göçmen Yakalandı
13 dakika önce
Edirne'de 3 günde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 308 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne
'de 3 günde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 308 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne Jandarma Komutanlığı
ekipleri ile hudut askerleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.
Son 3 günde İpsala
, Enez
, Lalapaşa
, Meriç
, Uzunköprü
ilçeleri ile merkeze bağlı Bosnaköy ve Köşen köylerinde yapılan denetimlerde, Cezayir
, Fas
, Filistin
, Bangladeş
, Libya
, Tunus
, Suriye
, İran
, Afganistan
, Mısır
, Somali
ve Eritre uyruklu 308 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:30 Kaynak: AA
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