Son Dakika Haberleri: Edirne'de 308 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de 308 Düzensiz Göçmen Yakalandı

13 dakika önce

Edirne'de 3 günde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 308 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 308 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Edirne'de 3 günde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 308 düzensiz göçmen yakalandı.


Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut askerleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.


Son 3 günde İpsala, Enez, Lalapaşa, Meriç, Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı Bosnaköy ve Köşen köylerinde yapılan denetimlerde, Cezayir, Fas, Filistin, Bangladeş, Libya, Tunus, Suriye, İran, Afganistan, Mısır, Somali ve Eritre uyruklu 308 düzensiz göçmen yakalandı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:30 Kaynak: AA

Edirne Jandarma Komutanlığı, Edirne, Güncel
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