Son Dakika Haberleri: Edirne'de 31 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de 31 Düzensiz Göçmen Yakalandı

5 dakika önce

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 31 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Hudut Birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

Uzunköprü ilçesine bağlı Eskiköy'de yapılan denetimlerde, Somali, Pakistan, Afganistan ve Mısır uyruklu 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 06:25 Kaynak: AA

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