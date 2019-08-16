Edirne'de 315 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 315 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:41 Kaynak: AA
'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 315 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade
Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti. Havsa
, Meriç
ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde, Filistin
, Afganistan
, Fas
, Mısır, Pakistan
, İran
, Irak
ve Suriye
uyruklu 315 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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