Son Dakika Haberleri: Edirne'de 315 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de 315 düzensiz göçmen yakalandı

31 dakika önce

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 315 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 315 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 315 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.

Havsa, Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde, Filistin, Afganistan, Fas, Mısır, Pakistan, İran, Irak ve Suriye uyruklu 315 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Piyade, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:41 Kaynak: AA
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