Edirne'de 32,38 kilogram uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Edirne'de bir tırda 32,38 kilogram uyuşturucu hap yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleriyle, Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan yurda giriş yapan S.S idaresindeki bir tırda arama yaptı.

Aramada, 32,38 kilogram uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü S.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.