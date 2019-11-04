Son Dakika Haberleri: Edirne'de 32 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de 32 düzensiz göçmen yakalandı

7 saat önce

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında lastik bottaki 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 32 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında lastik bottaki 32 düzensiz göçmen yakalandı.


Sahil güvenlik ekipleri, Sultaniçe açıklarında hareketlilik tespit etti.

Bölgeye giden ekiplerce durdurulan lastik botta Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan ve İran uyruklu 11'i çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yunanistan, Edirne, Enez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:36 Kaynak: AA
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