Edirne'de 327 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 327 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne
'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 327 düzensiz göçmen yakalandı.
Hudut Birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı
ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. Enez
, İpsala
ve Meriç
ilçeleri ile merkeze bağlı Bosnaköy, Orhaniye
ve Yenikadın köylerinde yapılan denetimlerde, Afganistan
, Pakistan
, Cezayir
, Fas
, Filistin
, Bangladeş
, Mısır
, Suriye
, Irak
ve Kongo
uyruklu 327 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:37 Kaynak: AA
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