Son Dakika Haberleri: Edirne'de 333 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Edirne'de 333 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 333 düzensiz göçmen yakalandı

7 saat önce

Edirne'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 333 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 333 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 333 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köyler ve tren garında yapılan denetimlerde, Afganistan, Bangladeş, Irak, Fas, Pakistan ve Suriye uyruklu 333 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:40 Kaynak: AA
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