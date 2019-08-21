Son Dakika Haberleri: Edirne'de 335 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de 335 düzensiz göçmen yakalandı

53 dakika önce

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 335 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 335 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 335 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.

Keşan, Meriç, Uzunköprü ve Lalapaşa ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Irak, Afganistan ve İran uyruklu 335 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Piyade, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:56 Kaynak: AA
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