Edirne'de 337 düzensiz göçmen yakalandı
21 dakika önce
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 337 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:24 Kaynak: AA
'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 337 düzensiz göçmen yakalandı.
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Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. İpsala
, Enez
, Meriç
ve Uzunköprü
ilçeleri ile sınır köylerinde yapılan denetimlerde Pakistan
, Fas
, Suriye
, Irak
, Afganistan
, Mısır
ve Bangladeş
uyruklu 337 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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