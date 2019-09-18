Son Dakika Haberleri: Edirne'de 34 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de 34 düzensiz göçmen yakalandı

2 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesindeki operasyonda 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 34 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesindeki operasyonda 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, ilçe çıkışında 4 aracı durdurdu.

Kontrollerde, Afganistan uyruklu 34 düzensiz göçmen yakalandı, bu kişilere ait can yeleği ve simidi ile bot ele geçirildi.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Organizatör olduğu iddiasıyla Ü.E. ve D.V. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Edirne, Polis, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:14 Kaynak: AA
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