Edirne'de 340 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 340 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne
'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 340 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne Jandarma Komutanlığı
ekipleri ile 54. Mekanize Piyade
Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.
Merkeze bağlı Bosnaköy köyü ile İpsala
, Lalapaşa
, Meriç
ve Uzunköprü
ilçelerinde yapılan denetimlerde Cezayir
, Fas
, Suriye
, Irak
, Hindistan
ve Nepal
uyruklu 340 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:36 Kaynak: AA
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