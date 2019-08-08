Edirne'de 340 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 340 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:56 Kaynak: AA
'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 340 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade
Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti. Havsa
, Lalapaşa
, Keşan
ve Uzunköprü
ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Afganistan
, Fas
, Nepal
, Mısır, Tunus
, Libya
, Eritre, Bangladeş
ve Suriye
uyruklu 340 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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