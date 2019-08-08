Son Dakika Haberleri: Edirne'de 340 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Edirne'de 340 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 340 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 340 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 340 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.
Havsa, Lalapaşa, Keşan ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Afganistan, Fas, Nepal, Mısır, Tunus, Libya, Eritre, Bangladeş ve Suriye uyruklu 340 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Piyade, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Edirneli besici, kurbanlık satışlarını mobilden yapıyor
Denizli'de yaşanan depremde vatandaşların korku dolu anları kameraya yansıdı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın otoparkı İSPARK'a devredildi İzmir ve Denizli'de üst üste yaşanan depremlerin ardından rahatlatan açıklama geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 19:01:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de 340 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]