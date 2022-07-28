Edirne'de sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Edirne'de sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor

28.07.2022 17:19
Edirne'de sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor

Edirne'de 35 dereceyi geçen sıcak havadan bunalan vatandaşlar, gölgelik alanlar, park ve bahçelerde zaman geçiriyor.

Edirne'de 35 dereceyi geçen sıcak havadan bunalan vatandaşlar, gölgelik alanlar, park ve bahçelerde zaman geçiriyor.

Bunaltıcı sıcaktan korunmaya çalışanlar, ağaç gölgeleri, yeşil alanlar ve kapalı alanları tercih ediyor. Bazı çocuklar ise süs havuzları ve Tunca Nehri'ne girerek serinliyor.

Kentin iki önemli su kaynağı Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi de sıcak havaya bağlı buharlaşma nedeniyle düştü.

Meriç Nehri'nin debisi saniyede 57 metreküpe kadar düşerken, su seviyesi dip konumuna gelen Tunca'nın debisi saniyede 5 metreküp olarak ölçüldü.

Sıcak hayvanları da etkiliyor

Kentte etkisini gösteren sıcak hava hayvanları da olumsuz etkiliyor.

Bazı çobanlar, büyükbaş hayvanlarını nehirde serinletiyor. Tunca ve Meriç nehirlerinin kenarlarında suya giren sürüler, bir süre suda kaldıktan sonra ahırlarına götürülüyor.

Sıcak havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

Tunca Nehri, Edirne, Meriç, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

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