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Edirne'de 350 kadın girişimciye, 36 bin 750 gezen tavuk dağıtıldı - Son Dakika

Edirne'de 350 kadın girişimciye, 36 bin 750 gezen tavuk dağıtıldı

08.11.2021 16:08
Edirne'de 350 kadın girişimciye, 36 bin 750 gezen tavuk dağıtıldı

EDİRNE Valiliği tarafından hayata geçirilen 'Kadın Eliyle Gezen Tavuk Yumurtası' projesi kapsamında, 350 kadın girişimciye toplam 36 bin 750 tavuk dağıtıldı.

EDİRNE Valiliği tarafından hayata geçirilen 'Kadın Eliyle Gezen Tavuk Yumurtası' projesi kapsamında, 350 kadın girişimciye toplam 36 bin 750 tavuk dağıtıldı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, günde 22 bin ile 25 bin arasında yumurtanın piyasa arz edileceği proje kapsamında kadınların, hem kendi paralarını kazanacağını hem de aile gelirlerine net katkı sağlayacağını ifade etti.

Edirne Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla hayata geçirilen 'Kadın Eliyle Gezen Tavuk Yumurtası' projesinin tanıtımını gerçekleştirdi. Kemalköy'deki tanıtım etkinliğinde, proje kapsamında 350 kadın girişimciye dağıtılacak 36 bin 750 tavuğun bir kısmı da sahiplerini buldu. Edirne Valisi Ekrem Canalp, günde 22 bin ile 25 bin arasında yumurtanın piyasa arz edileceği proje kapsamında kadınların, hem kendi paralarını kazanacağını hem de aile gelirlerine net katkı sağlayacağını söyledi. Etkinliğe Edirne Valisi Ekrem Canalp'in yanı sıra AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle kadın girişimciler katıldı.

'350 KADININ HAYATINDA ÇOK ŞEY DEĞİŞECEK'Etkinlikte konuşan Vali Canalp, Edirne'de geride kalan 1 yılda kadın kooperatiflerini teşvik etmeye yönelik birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Projede belirlenen kadın girişimcilerin hayatının değişeceğine vurgu yapan Canalp, "Ben şuna içtenlikle inanıyorum. 350 kadınımızın hayatında çok şey değişecek. Kendileri, dünyaya bugüne kadar baktıklarından çok farklı şekilde bakacaklar. Emin olun ki, bir insanın yaşı kaç olursa olsun kendi parasını kazandığı zaman ve kendi parasıyla belli işleri yaptığı zaman hayata bakış açısı başkalaşıyor. 350 kadınımız artık bundan sonra hem kendi paralarını kendileri kazanacaklar, hem de 350 ailenin de gelirine net katkı sağlamış olacağız. Bu bir başlangıç projesidir. Önümüzdeki yıllarda bu projeden elde ettiğimiz sonuçlarla bunun devamını getireceğiz" dedi.'KADINLARIMIZ EKONOMİK OLARAK GÜÇLENECEK'AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da kadınların hayatın her alanına katılımının 21'inci yüzyılı şekillendireceğini ifade ederek, "Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların hayatın her alanında olması çok önemli. 21'inci yüzyılı şekillendirecek olan, kadınların hayatın her alanına katılımıdır ama kadınlarımızın karar mekanizmalarında yer almalarının yolu da ekonomik olarak güçlenmelerinden geçiyor. Bugün bu projeyle de kadınlarımızın ekonomik olarak güçlenmesi, ekonomik, sosyal hayata daha fazla katılmalarını sağlayacak olmaktan, buna vesile olmaktan çok mutluyuz" diye konuştu.'VATANDAŞ TAZE VE DOĞAL KÖY YUMURTASI YİYECEK'Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt ise projeyle ilgili bilgiler paylaştı. Kadınların projeyle ev ekonomisine net katkı sağlayacağını ifade eden Bayazıt, "Kadın yetiştiricilerimizin özellikle hayvansal üretime katkı sağlamaları, bu katkıları arttırmaları için böyle bir projeyi yapmış olduk. Aynı şekilde bir istihdam sağlamak istiyoruz. Bu istihdam neticesinde kadınlarımız ev ekonomisine büyük katkı sağlayacaklar proje sonunda. Tüketicilerimiz de bu proje sonunda gayet lezzetli, güzel ve taze doğal köy yumurtalarına bol miktarda ulaşabilecekler" ifadelerini kullandı.VALİ YUMURTA PİŞİRDİ

Konuşmaların ardından törene katılan kadın girişimciler, kendilerine verilecek tavuklarla buluştu. Vali Canalp ve protokol daha sonra kadın kooperatiflerinin yaptığı lezzetleri tadarken, üretilen yumurtaları da tavada pişirdi.


Edirne'de 350 kadın girişimciye, 36 bin 750 gezen tavuk dağıtıldı
Edirne'de 350 kadın girişimciye, 36 bin 750 gezen tavuk dağıtıldı
Edirne'de 350 kadın girişimciye, 36 bin 750 gezen tavuk dağıtıldı
Edirne'de 350 kadın girişimciye, 36 bin 750 gezen tavuk dağıtıldı
Edirne'de 350 kadın girişimciye, 36 bin 750 gezen tavuk dağıtıldı
Edirne'de 350 kadın girişimciye, 36 bin 750 gezen tavuk dağıtıldı
Edirne'de 350 kadın girişimciye, 36 bin 750 gezen tavuk dağıtıldı
Edirne'de 350 kadın girişimciye, 36 bin 750 gezen tavuk dağıtıldı
Edirne'de 350 kadın girişimciye, 36 bin 750 gezen tavuk dağıtıldı
Edirne'de 350 kadın girişimciye, 36 bin 750 gezen tavuk dağıtıldı
Edirne'de 350 kadın girişimciye, 36 bin 750 gezen tavuk dağıtıldı
Edirne'de 350 kadın girişimciye, 36 bin 750 gezen tavuk dağıtıldı

Edirne Valiliği, Tavuk Yumurtası, Edirne, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne'de 350 kadın girişimciye, 36 bin 750 gezen tavuk dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de 350 kadın girişimciye, 36 bin 750 gezen tavuk dağıtıldı - Son Dakika
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