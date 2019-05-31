Son Dakika Haberleri: Edirne'de 355 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de 355 düzensiz göçmen yakalandı

39 dakika önce

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 355 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 355 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 355 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

Uzunköprü, Enez, Meriç ve İpsala ilçeleri ile sınır köylerinde yapılan denetimlerde, 355 Pakistan, Cezayir, Irak, Suriye, Afganistan, Somali, Filistin ve Bangladeş uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:03 Kaynak: AA
Piyade, Edirne, Güncel
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