Son Dakika Haberleri: Edirne'de 36 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Edirne'de 36 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 36 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 36 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı.


Sahil Güvenlik ekipleri, Enez açıklarında hareketlilik tespit etti. Bölgeye giden ekiplerce durdurulan lastik botta, Yunanistan'a kaçmaya çalışan Suriye uyruklu 6'sı çocuk 36 düzensiz göçmen bulundu.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yunanistan, Edirne, Enez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:52 Kaynak: AA
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