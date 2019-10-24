Edirne'de 36 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:52 Kaynak: AA
Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, Enez açıklarında hareketlilik tespit etti. Bölgeye giden ekiplerce durdurulan lastik botta, Yunanistan'a kaçmaya çalışan Suriye uyruklu 6'sı çocuk 36 düzensiz göçmen bulundu.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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