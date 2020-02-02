Edirne'de 36 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Edirne'de 36 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:58 Kaynak: AA
Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 36 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.
Merkeze bağlı Bosnaköy'deki denetimlerde Cezayir ve Fas uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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