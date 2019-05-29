Son Dakika Haberleri: Edirne'de 362 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de 362 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 362 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 362 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 362 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliklerince, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğu belirlendi.
Enez, Meriç ve İpsala ilçeleri ile sınır köylerinde yapılan denetimler sırasında, Afganistan, Pakistan, Somali ve Bangladeş uyruklu 362 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:47 Kaynak: AA
Piyade, Edirne, Güncel
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