Edirne'de 364 Düzensiz Göçmen Yakalandı
2 saat önce
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 364 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 364 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut askerleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.
Uzunköprü ve Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı Bosnaköy ve Köşen köylerinde yapılan denetimlerde, Cezayir, Fas, Filistin, Bangladeş, Mısır, Suriye, Afganistan, İran, Tunus ve Libya uyruklu 364 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:27 Kaynak: AA
Yabancı Uyruklu Şahıslarla Askeri Bölgeye Giriş Yapan PKK'lı Terörist, Yakayı Ele Verdi
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile Görüştü
Bin 141 İş ve Meslek Danışmanı Alımı İçin Yapılan Mülakatlar, Aradan 6 Ay Geçmesine Rağmen Hala Açıklanmadı
Savcının Halı Sahadan Çıkmayan Öğretmenleri Gözaltına Aldırmasıyla İlgili Konuşan Bakan Gül: İnceleme Başlatıldı