Son Dakika Haberleri: Edirne'de 364 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de 364 Düzensiz Göçmen Yakalandı

2 saat önce

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 364 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 364 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 364 düzensiz göçmen yakalandı.


Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut askerleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.


Uzunköprü ve Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı Bosnaköy ve Köşen köylerinde yapılan denetimlerde, Cezayir, Fas, Filistin, Bangladeş, Mısır, Suriye, Afganistan, İran, Tunus ve Libya uyruklu 364 düzensiz göçmen yakalandı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:27 Kaynak: AA

Edirne Jandarma Komutanlığı, Edirne, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yabancı Uyruklu Şahıslarla Askeri Bölgeye Giriş Yapan PKK'lı Terörist, Yakayı Ele Verdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile Görüştü

Bin 141 İş ve Meslek Danışmanı Alımı İçin Yapılan Mülakatlar, Aradan 6 Ay Geçmesine Rağmen Hala Açıklanmadı Savcının Halı Sahadan Çıkmayan Öğretmenleri Gözaltına Aldırmasıyla İlgili Konuşan Bakan Gül: İnceleme Başlatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 18:40:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de 364 Düzensiz Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]