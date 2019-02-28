Edirne'de 364 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 364 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 364 düzensiz göçmen yakalandı.





Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut askerleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.





Uzunköprü ve Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı Bosnaköy ve Köşen köylerinde yapılan denetimlerde, Cezayir, Fas, Filistin, Bangladeş, Mısır, Suriye, Afganistan, İran, Tunus ve Libya uyruklu 364 düzensiz göçmen yakalandı.





Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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