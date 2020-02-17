Edirne'de 366 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 366 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 366 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 366 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 366 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Havsa, İpsala ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Nepal, Fas, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Irak, Somali ve Mısır uyruklu 366 düzensiz göçmen yakalandı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Piyade, Edirne, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:52 Kaynak: AA
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