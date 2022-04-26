Edirne'de 378 kırsal kalkınma projesi hibe desteği alacak - Son Dakika

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Edirne'de 378 projenin hibe desteği almaya hak kazandığını bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal desteklemeler kapsamında Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'nın uygulandığını belirtti.

Edirne'de 378 projenin hibe desteği alacağını aktaran Aksal, şunları kaydetti:

"Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı dahilinde 2021-2022 başvuru döneminde yapılan başvurular Merkez Değerlendirme Komisyonu tarafınca yapılan değerlendirme neticesinde Altyapı Yatırımları A İş Planı kapsamında 369, Ekonomik Yatırımlar kapsamında 9 olmak üzere Edirne'de toplam 378 projeye 21 milyon 558 bin 880 lira 63 kuruş hibe desteği sağlanmıştır. Hayırlı olsun."