Son Dakika Haberleri: Edirne'de 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı

19 dakika önce

Edirne'nin Enez ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Edirne'nin Enez ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 38 düzensiz göçmen yakalandı.


Enez ilçesinde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgede hareket halindeki bir lastik bot tespit etti.

Durdurulan botta, aralarında çocuk ve kadınların da yer aldığı 38 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:50 Kaynak: AA

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