Son Dakika Haberleri: Edirne'de 38 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Edirne'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Edirne'nin Havsa ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 38 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'nin Havsa ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, ilçeye bağlı Köseömer köyü yakınlarında 2 aracı durdurdu.

Panelvan tipi araçta, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 38 düzensiz göçmen ile Pakistan ve Bangladeş uyruklu 2 organizatör yakalandı. Diğer araçtan inip kaçmaya çalışan 4 organizatör de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Şehir hatlarında tüm seferler iptal edildi
Son dakika: Tel Abyad'da pazar yerine bombalı saldırı: En az 10 sivil hayatını kaybetti Türkiye, terör örgütü yandaşlarının hedef gösterdiği Seçil öğretmene sahip çıktı Kıyıya vuran balon balıklarını yiyen kediler telef oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 17:13:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de 38 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]